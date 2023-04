FAEA confirma 2ª etapa do Campeonato Estadual de Natação no sábado

O presidente da Federação Acreana de Esportes Aquáticos (FAEA), professor Ricardo Sampaio, confirmou para sábado (29), a partir das 8 horas, na AABB, a 2ª etapa do Campeonato Acreano de Natação. A competição deve ter mais 60 atletas e as marcas conquistadas irão servir de base para os torneios nacionais.

“Fechamos a programação e teremos excelentes disputas. Os atletas estão em um ritmo mais forte de treinamentos e isso faz a diferença na competição”, comentou Ricardo Sampaio.

Inscrições fecham

De acordo com Ricardo Sampaio, as inscrições para a etapa serão fechadas na quinta (27), e as confirmações dos nadadores podem ser feitas de maneira on-line.

“Utilizamos o sistema da CBDA e isso facilita o nosso trabalho. Quando as provas são fechadas, as marcas entram direto no sistema e é possível saber a atualização do ranking brasileiro”, explicou o dirigente.