Fafs confirma reinício do Sub-17 e do Feminino da 2ª Divisão

Depois de uma paralisação por causa da enchente do rio Acre, o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, confirmou o reinício do Sub-17, no masculino, e o Feminino da 2ª Divisão.

“Teremos a volta das duas competições no sábado, dia 15. Felizmente a vida começa a voltar ao normal em Rio Branco e nos municípios afetados pela enchente”, declarou o presidente.

Próximas competições

De acordo com Rafael do Vale, os próximos torneios da temporada serão Sub-13, Sub-15 e Sub-20, no masculino, programados para a segunda quinzena do mês de maio.

Jogos do Sub-17

ABC x AME

Sábado, 15, às 16h30, no Álvaro Dantas

Bujari x Villa

Sábado, 15, às 19 horas, no Bujari

Partidas do feminino

Villa B x Bujari

Veneza B x Atlético

Big Bran B x Real Sociedade B

Sábado, 15, a partir das 18 horas, no Álvaro Dantas