Faísca comanda coletivo e vai definir titulares do Atlético

O técnico Márcio Figueiredo (Faísca) comanda um treino coletivo na tarde desta quarta, 5, no campo B da Federação de Futebol e vai definir os titulares do Atlético para o jogo contra o Náuas. A partida vai ser realizada no sábado, 8, às 15 horas, no Florestão, e o Galo tem a vantagem do empate para chegar ao segundo turno do Campeonato Estadual.

Ricardo e Ícaro

O zagueiro Ricardo, com uma lesão no joelho, não joga e o volante Ícaro, gripado, é dúvida.

“Temos jogadores no departamento médico. Neste momento é preciso ter calma para tomar as decisões”, avaliou o técnico Faísca.

Sem erro

Depois da derrota para o São Francisco, Faísca reclamou bastante dos erros da equipe durante o confronto.

“Vamos para uma decisão e não podemos errar. Iremos enfrentar um adversário perigoso e os detalhes serão fundamentais”, disse o treinador.