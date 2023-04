Família busca por informações sobre idoso desaparecido há 21 dias em Rio Branco

A família de Francisco Nascimento, 56 anos, segue em busca do idoso, desaparecido há 21 dias. O morador da Transacreana KM 45, em Rio Branco, não é visto desde 20 de março, quando saiu de casa sem avisar e não voltou mais. O idoso também atende pelo apelido “Terrive”.

“Amigos da redondeza entraram em contato com a família pra saber de seu paradeiro pois ele não costuma sumir assim. Quem o viu ou que tenha visto entre em contato com a família. A última vez que ele foi visto foi na entrada do areal”, afirmou Elizabete Alves de Souza, esposa do sobrinho dele.

O boletim de ocorrência acerca do desaparecimento do idoso já foi registrado segundo os familiares. Se você sabe alguma informação acerca do paradeiro do seu Francisco Nascimento basta entrar em contato pelos números 99978-6333 Bete ou 992832283 Cinara.