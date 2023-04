Família de jovem com câncer faz campanha para conseguir tratamento de R$3 milhões

A família do jovem Athyla Bosco, de 26 anos, que há dois anos luta contra um linfoma não hodgkin difuso de grandes células B em estágio avançado, está pedindo ajuda para ter acesso a um tratamento que pode salvar sua vida.

Trata-se da terapia Car-T Cell que acabou de chegar ao Brasil, um tratamento consolidado com sucesso em vários países.

De acordo com a esposa de Athyla, Larissa Bosco, por enquanto o tratamento é realizado somente em três hospitais da rede privada, custando cerca de R$ 3 milhões de reais.

Por isso, sua família está em busca de doações por cartão de crédito através do link https://www.vakinha.com.br/3648618.

“Minha família já iniciou o processo judicial para tentarmos esse tratamento via SUS, mas honestamente, não tenho condições de esperar tantos meses de processo. Meu apelo vai para quem já me acompanha e sabe da minha luta, e também para você que está me conhecendo agora e tem o desejo de me ajudar: preciso de você!”, disse o jovem.

Athyla passou por diferentes abordagens em busca da cura. Foram muitos meses de quimioterapia, radioterapia, em seguida um transplante de medula óssea, porém ele uma rápida recidiva da doença, o que o levou para um lugar com poucas opções de tratamento.

“Atualmente eu faço o uso da imunoterapia, mas não tem sido o suficiente para combater a doença. Essa medicação basicamente tem me ajudado a não debilitar tão rapidamente, mas o câncer segue progredindo”, declarou.

Por isso, a família recorreu a uma nova campanha, uma vez que os médicos querem tentar um último tratamento. Devido a falta de disponibilidade do tratamento pelo SUS, com custo ainda maior, somente o amor e a solidariedade pode dar a Athyla a possibilidade de realizá-lo.