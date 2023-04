Família pede ajuda para encontrar homem desaparecido no interior do Acre

José Raimundo, de 19 anos, está desaparecido desde a última quinta-feira (20). Os familiares e amigos pedem ajuda para encontrá-lo.

Segundo a família, ele foi visto pela última vez na ponte do Môa, em Cruzeiro do Sul. José mora no bairro Colônia, em Mâncio Lima e possui transtornos mentais.

Ainda de acordo com a família, José Raimundo mantinha contato com uma garota do município de Feijó, por meio de um jogo online. A suspeita é que ele tenha ido a pé até a cidade.

A família registrou um Boletim de Ocorrência em Mâncio Lima, mas até o momento a polícia não deu retorno.

Caso alguém reconheça José Raimundo, entre em contato com os seguintes números: (68) 99214-4000; (68) 99607-4101; (68) 99249-9850