Família tem casa invadida e é feita refém por assaltantes no Acre; homem é espancado

Três homens, portando arma de fogo, invadiram uma residência, na madrugada do último sábado (22), e renderam uma família com três pessoas, no bairro Vila Rica, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações da família, o trio arrombou a porta da frente da casa a chutes. A mulher estaria trabalhando na sala e o marido dormindo no quarto. Já o filho do casal, estava em outro quarto, onde permaneceu durante toda a ação.

As vítimas relataram, ainda, que um dos homens estava usando uma blusa no rosto e outro portava uma arma de fogo e fez ameaças com agressividade.

Foram levados celulares, jóias e um notebook, além de uma quantia em dinheiro. Os assaltantes também agrediram o marido com chutes e socos.

Na chegada da polícia, um dos policiais relatou que os homens teriam tentado invadir uma casa no bairro Formoso.