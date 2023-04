Família tem casa invadida e homem é ferido com um tiro na Cidade do Povo

Joendeson Meira Dias, 29 anos, teve a casa invadida durante a madrugada e foi ferido com um tiro na madrugada deste sábado (22), na rua Jessé Santiago, na quadra C do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Joendeson estava dentro da residência, com a esposa, o filho e um amigo, quando foram surpreendidos por um homem encapuzado que chegou a pé e invadiu a casa. O bandido efetuou vários disparos contra a vítima, sendo que apenas um tiro acertou o homem nas costas.

Para não morrer, Joendeson ainda conseguiu correr e se escondeu. Já a esposa, o filho e o amigo também se esconderam e não foram feridos pelos disparos. Após a ação, o autor dos disparos fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias, sendo que a de suporte básico 07, que deu os primeiros atendimentos e estabilizou o quadro clínico da vítima e encaminhou Joendeson ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).