FBI alerta: não recarregue o seu celular no USB de locais públicos

Essa não é a primeira vez que o golpe do carregador falso vem à tona. Ela já foi abordada por outras instituições e tem sido pauta do TechTudo há alguns anos, como forma de alerta. Agora, o aviso do FBI reforça a necessidade de atenção com esses equipamentos, que geralmente são oferecidos em locais como aeroportos, shoppings e demais estabelecimentos.

O problema na recarga por meio de USBs públicos é que o equipamento funciona não apenas como transmissor de energia, mas também como emissor de informações armazenadas no telefone. Assim, o risco temido por especialistas é o de juice jacking, nome dado à invasão feita por hackers mal-intencionados no sistema do celular. O acesso ao smartphone pode fazer com que eles roubem dados sigilosos e, em casos mais sérios, bloqueiem totalmente o dispositivo.