Federação altera última rodada do segundo turno do Campeonato Estadual

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) alterou a tabela da última rodada do segundo turno do Campeonato Estadual na manhã desta sexta, 28.

A partida entre Independência e São Francisco programada para segunda, 30, foi antecipada para domingo, 29, às 18 horas, no Florestão. Atlético e Galvez abrem a rodada, a partir das 16 horas.

“Faremos uma rodada dupla no domingo e na segunda teremos a final entre Humaitá e Rio Branco. Fizemos essa adequação para a decisão ter um maior destaque”, explicou o diretor técnico da FFAC, Leandro Rodrigues.

Humaitá tem vantagem

Humaitá e Rio Branco decidem o título do Estadual de 2023 na segunda, 1º, às 16 horas, no Florestão. O Humaitá tem a vantagem do empate para conquistar o bicampeonato.

Competições nacionais

Humaitá e Rio Branco estão classificados para as Copas Verde e do Brasil e Brasileiro da Série D, competições nacionais na temporada de 2024.