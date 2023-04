Federação de Ciclismo define nova data para 2ª etapa do Estadual

O departamento técnico da Federação Acreana de Ciclismo (FAC) programou para o dia 16 deste mês no loteamento Jardins Buritis, na estrada do aeroporto, a 2ª etapa do Campeonato Estadual de Velocidade. A primeira etapa da competição foi realizada na Amadeo Barbosa e a sequência do Acreano foi interrompida por causa dos bairros alagados em Rio Branco.

“Fizemos uma adequação no calendário por causa da enchente do rio Acre. A situação começa a voltar ao normal e por isso fechamos essa nova data. Iríamos promover uma prova de estrada e, agora, faremos uma prova de resistência em circuito”, explicou o presidente da FAC, Tuxauá Marques.

- Publicidade-

Mountain Bike

Segundo Tuxauá Marques, a abertura do Campeonato Estadual de Mountain Bike será no dia 30 deste mês no ramal do Padeiro, em Senador Guiomard.

“Também fomos obrigados a alterar o mountain bike. O mais importante é que conseguimos resolver e a sequência das competições não deve sofrer nenhuma mudança”, afirmou o dirigente.