Fernando Lázaro não é mais técnico do Corinthians. Em reunião nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, a diretoria decidiu que ele voltará à função de auxiliar da comissão permanente. Um novo treinador será anunciado nas próximas horas. O nome de Cuca ganha força no clube.

Os auxiliares Luciano Dias e Thiago Larghi, contratados quando Lázaro entrou na função, foram demitidos.

- Publicidade-

Um dia depois da derrota diante do Argentinos Juniors, por 1 a 0, na segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, a direção e reuniu com o treinador e optou por interromper o trabalho iniciado em 20 de novembro de 2022. Foram, ao todo, 150 dias corridos à frente do Timão.

O clube parte agora para contratar um novo técnico, mas tem pela frente um mercado bastante restrito no Brasil. Dorival Júnior, nome que estava no mercado após sair do Flamengo, fechou com o rival São Paulo nesta quinta.

Tite é sonho do presidente Duilio Monteiro Alves, mas o treinador deixou claro que não pretende trabalhar no futebol brasileiro em 2023.