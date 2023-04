Fernando Zor divulgou música de novo affair de Maiara; veja vídeo

Depois de a coluna LeoDias descobrir que Maiara já está vivendo um novo affair após terminar seu relacionamento com Fernando pela 12ª vez, os fãs da cantora foram rápidos e resgataram um vídeo em que Zor divulga uma das músicas de Matheus Gabriel. O cantor da dupla com Sorocaba aparece divulgando a canção Bom Negócio.

Assista ao vídeo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

“Oi gente, Fernando por aqui, da dupla Fernando & Sorocaba, passando pra avisar a todos vocês que o Matheus Gabriel tá lançando música nova: Bom Negócio é o nome da moda. Dia 29 gente, valeu!”, disse Zor em vídeo ao lado de Matheus Gabriel.

- Publicidade-

A publicação foi feita no final de 2019, no início do relacionamento de Zor com Maiara, por um perfil de fã clube de Matheus Gabriel. Com mais de 120 mil seguidores no Instagram, Matheus também é cantor sertanejo e tem como seus principais sucessos as faixas Beijo Vagabundo, Respira e O Resto Nem Foi Beijo.

Início de affair

Nesta quarta-feira (19/4), a coluna descobriu detalhes do affair entre Maiara e Matheus Gabriel. O cantor tem acompanhado a dupla Maiara & Maraisa em shows recentes desde a apresentação da dupla em Caldas Novas, em Goiás, no dia 7 de abril. Nesta terça-feira (18/4), o sertanejo prestigiou a dupla em uma apresentação feita em Belo Horizonte.