Filha de vereador atropela trabalhador, tenta fugir, mas é contida por populares em Rio Branco

O motociclista Alef da Silva Rodrigues, 29 anos, ficou gravemente ferido após uma colisão entre um carro e uma moto, no dia 6 de abril, na Via Verde, no bairro Corrente, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Alef trafegava em uma motocicleta modelo Titan, de cor vermelha e placa QLY-2148, no sentido Terceira Ponte/Upa do Segundo Distrito, quando estava fazendo uma conversão em uma rotatória próximo ao Hospital de Amor e foi surpreendido por um carro modelo Gol, de cor preto e placa NAA-4C23, conduzido por uma mulher, até o momento identificada como Isadora Maia, que seria a filha do vereador Sandrão, que é presidente da Câmara Municipal de Senador Guiomard.

Com o impacto, Alef foi arremessado e bateu violentamente o corpo contra o asfalto e teve fratura no dedos dos pés, sendo necessário amputar pelo menos dois deles, além de várias escoriações pelo corpo. Segundo informações da esposa de Alef, Anny Suellen Silva, que chegou ir até o local do acidente, a condutora só teria parado porque populares que presenciaram o acidente fizeram a mulher parar mais na frente para prestar socorro à vítima.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a motociclista ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para o trabalho da perícia criminal. Após os trabalhos periciais, foi produzido um laudo que afirma que a causadora do acidente foi a condutora do veículo. O veículo foi liberado e a motocicleta foi entregue aos parentes da vítima.

Ainda segundo informações da esposa de Alef, o marido dela trabalha em um supermercado de Rio Branco e é o único que trabalha e sustenta a família, mas desde o acidente, há cerca de 9 dias, as coisas tem piorado bastante. O homem não está ganhando as gratificações e receberá apenas um salário mínimo.

Em entrevista à reportagem, Anny disse que não vem recebendo nenhuma assistência por parte da condutora do veículo, e que nas vezes que conseguiu falar com Isadora Maia, a jovem disse que estava ocupada fazendo o pagamento de contas e que depois entraria em contato, mas não retornou. Suellen falou ainda para a reportagem que o vereador Sandrão ainda chegou a ir ao local do acidente, mas disse que só se pronunciaria após o laudo da PRF.

A reportagem conversou com o presidente da Câmara, Sandrão, que disse que ainda aguardava a família entrar em contato com ele e que já estava tudo resolvido lá no local mesmo. O vereador ainda disse que estava responsável por todos os procedimentos e que a filha teria entrado em contato com a sogra de Alef, porém, a esposa da vítima contestou e disse que não teria sido feito esse contato. “A Isadora acabou de falar que conversou com a sogra do rapaz e que estava em tratamento e ficou de retornar”, afirma o vereador.

O vereador também disse: “Nós estamos aguardando o contato da família. Os procedimentos legais foram feitos, se você como jornalista achar que é a justiça, faça, depois veremos o que nós podemos fazer dentro da legalidade”.

O advogado de Isadora, Paulo Victor Marinho, disse que foi prestado todo suporte à vítima no dia do acidente e que a filha do presidente da Câmara de Senador Guiomard está esperando a divulgação do laudo da PRF para se manifestar. Ele disse ainda que Sandrão não tem ligação alguma com o caso, mesmo o vereador tendo estado no local após o acidente e dizendo ser o responsável por Isadora.