Filho é preso por tentar matar o pai após acusá-lo de engravidar sua esposa

Segundo a PM, o idoso disse que acordou de madrugada com o filho agressivo, tentando matá-lo com uma faca. As polícias Civil e Militar de Minas Gerais prenderam um homem de 44 anos acusado de tentar matar o próprio pai, de 72, a facadas.

O delegado José Olegário, da Delegacia Regional de Polícia Civil Venda Nova, informou que “por sorte”, a faca “dobrou” quando o suspeito atacou o próprio pai. Mesmo assim, a vítima sofreu várias lesões na cabeça, braços e pernas.

O homem contou que tentou se defender ao empurrar o filho com os pés para longe, mas não conseguiu.

“O idoso nos disse que o filho é usuário de drogas e que apresentava comportamentos estranhos, como nesse fato, em que teria clamado por ‘justiça’ ao desencadear os atos violentos”, declarou o delegado.

O delegado destacou que o suspeito apresentou versões conflitantes para a agressão. Segundo ele, o pai teria tido um caso e engravidado sua ex-esposa. “Ele apresentou como justificativa para o crime o fato de o pai supostamente ter um relacionamento com a ex-esposa dele e, ainda, tê-la engravidado”, contou Olegário

O suspeito já tem passagens pela polícia por roubo, furto, tráfico de drogas e lesão corporal. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e vai responder por tentativa.