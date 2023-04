Filme acreano “Noites Alienígenas” é indicado a prêmio nacional

O longa-metragem Noites Alienígenas, do diretor Sérgio de Carvalho, é o primeiro filme acreano a estrear em salas de cinema de todo o Brasil. Além de vencedor de melhor filme no Festival de Gramado, o filme também garantiu a Gabriel Knoxx, o ator principal, o prêmio de melhor ator na 50º edição do festival.

Agora, a produção audiovisual foi anunciada pela Associação Brasileira de Cinematografia (ABC), como um dos sete trabalhos selecionados pelos júris para concorrer ao Prêmio ABC 2023. De acordo com a ABC, “a votação acontece entre os dias 20 de abril e 05 de maio. Os trabalhos finalistas serão divulgados até 8 de maio e os vencedores serão anunciados na cerimônia do Prêmio ABC em 13 de maio na Cinemateca Brasileira, em São Paulo”.

O Noites Alienígenas é um filme que fala sobre a periferia da Amazônia urbana, as fronteiras entre cidade e floresta, acompanhando a história de Rivelino (Gabriel Knox), Sandra (Gleici Damasceno e Paulo (Adanilo), três amigos de infância e da periferia que se reencontram em Rio Branco, cidade da Amazônia, em um contexto trágico e está concorrendo na categoria de Melhor Montagem Longa-Metragem Ficção.

“A próxima etapa da votação contará com a participação de todas as pessoas associadas das categorias aspirante, ativa, efetiva, emérita e professora e definirá os cinco finalistas em cada categoria e os trabalhos vencedores, exceto no caso da categoria para Filme Estudantil, em que os trabalhos finalistas e o vencedor serão definidos pelas quatro pessoas que compõem a diretoria”, explica a ABC.

Confira a lista dos trabalhos selecionados em cada categoria:

Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Ficção

A Colmeia

A Praia do Fim do Mundo

Dr. Gama

Marte Um

O Clube dos Anjos

O Debate

Predestinado – Arigó e o Espírito do Dr. Fritz

Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Documentário

Eneida

Fé e Fúria

Imagine 2030

Kobra Auto Retrato

Lavra

Pasajeras

Segredos do Putumayo

Melhor Direção de Arte Longa-Metragem Ficção

Bem-vinda a Quixeramobim

Carvão

Eduardo e Mônica

O Clube dos Anjos

O Pastor e o Guerrilheiro

Propriedade

Vale Night

Melhor Montagem Longa-Metragem Ficção

Aldeotas

Galeria Futuro

Mar de Dentro

Ménage

Noites Alienígenas

Predestinado – Arigó e o Espírito do Dr. Fritz

Propriedade

Melhor Montagem Longa-Metragem Documentário

Exu e o Universo

Kobra Auto Retrato

Miúcha, a voz da Bossa Nova

Môa, Raiz Afro Mãe

O Presidente Improvável

Racionais: Das Ruas de São Paulo Pro Mundo

Segredos do Putumayo

Melhor Equipe de Som Longa-Metragem Ficção

A Espera de Liz

Eduardo e Mônica

Ela e Eu

Marte Um

O Clube dos Anjos

Predestinado – Arigó e o Espírito do Dr. Fritz

Quatro Amigas Numa Fria

Melhor Equipe de Som Longa-Metragem Documentário

Kobra Auto Retrato

Lavra

Miúcha, a voz da Bossa Nova

O Presidente Improvável

Racionais: Das ruas de São Paulo para o Mundo

Segredos do Putumayo

Sertões – um Manifesto para o Rally

Melhor Direção de Fotografia Curta-Metragem

Chronos

Da ponte pra cá

Fronteiras

O Afinador de Silêncios

O Caminho de Hans

Queime Este Corpo

Último Domingo

Melhor Direção de Fotografia Série de TV

Arcanjo Renegado – 2 Temp., Ep. 01

Encantado’s – Ep. 01

Irmandade – 2 Temp., Ep. 01

Manhãs de Setembro – Ep. 03

O Jogo da Corrupção – Ep. 03

Pico da Neblina – Ep. 01

Rota 66, a Policia que Mata – Ep. 01

Vale dos Esquecidos – Ep. 10

Melhor Direção de Arte Série de TV

As Seguidoras – Ep. 01

El Presidente: Jogo da Corrupção – Ep. 02

O Cangaceiro do Futuro – Ep. 02

O Rei da TV – Ep. 05

Rota 66, A Polícia Que Mata – Ep. 2

Sintonia – 3 Temp., Ep. 06

Turma da Mônica – A Série – Ep. 01

Melhor Equipe de Som Série de TV

Encantado’s – Ep. 01

Manhãs de Setembro – 2 Temp., Ep. 01

O Rei da TV – Ep. 5

Rota 66, A Polícia Que Mata – Ep. 02

Sintonia – 3 Temp. – Ep. 06

Sob Pressão – Temp. 5 – Ep. 01

Turma da Mônica – A Série – Ep. 08

Melhor Direção de Fotografia Videoclipe

BK’, Marina Sena e JXNV$ – Se eu não lembrar

Garibaldi – La Biquera

Gilsons – Pra Gente Acordar

Giulia Be – Depois do Universo

Johnny Franco – Sweetheart

Kayoed – Flow da Pele

Pabllo Vittar e Gloria Groove – AMEIANOITE

SOHN – M.I.A

WinniT – My Meisie

Melhor Direção de Fotografia Filme Publicitário