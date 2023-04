Finalíssima Feminina: Brasil perde título para a Inglaterra nos pênaltis

Não deu para a Seleção Brasileira feminina. Em ritmo intenso para jogar a Copa do Mundo, no meio do ano, o time tupiniquim decidiu, nesta quinta-feira (6/4), o título da Finalíssima – encontro entre os campeões da Copa América e da Eurocopa – contra a Inglaterra, no Estádio de Wembley, em Londres, e acabou sucumbindo nos pênaltis. No tempo normal, as equipes empataram por 1 x 1, com gol brasileiro na reta final. Na marca da cal, porém, as inglesas fizeram fazer o fator casa e ganharam, por 4 x 2.

Mesmo com o vice-campeonato, o Brasil ganha bons pontos na preparação para tentar conquistar o primeiro título Mundial Feminino. Faltando pouco menos de três meses para a bola rolar na Austrália e na Nova Zelândia, o time da técnica Pia Sundhage teve enfrentamento parelho contra a equipe inglesa, uma das favoritas para conquistar a taça da competição organizada pela Fifa. No tour pela Europa, a equipe ainda vai enfrentar a Alemanha, na terça-feira (13/4), às 13h.

O jogo reafirmou, ainda, a força e o crescimento do futebol feminino em todo o planeta. A primeira edição da Finalíssima, inclusive, foi um sucesso de público: 83.132 torcedores estiveram presentes para ver o jogo entre Inglaterra e Brasil. Um deles, inclusive, era ilustre. Após também ter ido a um dos treinos do time da técnica Pia Sundhage, o atacante Richarlison, camisa nove da equipe masculina, foi às arquibancadas e viu o jogo com um cartaz: “Se o Brasil joga, eu vou.”

Empate na raça

As jogadoras lideradas pela técnica Pia Sundhage tiveram momentos distintos na partida em Londres. No primeiro tempo, o time tupiniquim encontrou dificuldade para construir jogadas ofensivas e pouco chegou com perigo. A Inglaterra também esbarrava na marcação verde-amarela. Mas, na base do domínio, largou na frente do placar, com gol de Toone, aos 22 minutos. As inglesas não saíram com um resultado melhor graças a boas defesas da goleira brasileira Lelê.

Em desvantagem no marcador, o Brasil virou a chave no segundo tempo. Com duas mudanças, o time se comportou melhor e parou diversas vezes na goleira Earps. A Inglaterra tentava matar o jogo nos contra-ataques, mas não era efetiva. Quando o fim do jogo se aproximava, a Seleção ressurgiu. Aos 47 minutos, Andressa Alves pegou rebote da arqueira inglesa e deixou tudo igual em Wembley, forçando a definição do título em cobranças de pênalti.

Derrota nos pênaltis

Destaques nos 90 minutos, as duas goleiras brilharam no momento decisivo. Lelê e Earps se impuseram e pegaram as segundas cobranças das adversárias. A situação brasileira na disputa com a Inglaterra ficou ruim quando Rafaelle carimbou o travessão e deixou as donas da casa em vantagem. Com o apoio massivo da torcida em Wembley, as inglesas seguiram eficientes nas cobranças seguintes e confirmaram a vitória, por 4 x 2, com gol de Chloe Kelly.