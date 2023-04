Flamengo de Sampaoli tem Marinho e Vidal como novidades

A primeira escalação de Jorge Sampaoli à frente do Flamengo terá duas novidades importantes: as entradas de Vidal no meio e a de Marinho na direita. O time terá Gabigol e Pedro na frente, e a expectativa é de que o time ataque tanto no 3-1-6 quanto no 3-2-5. Os rubro-negros fazem seu primeiro jogo como mandante na Libertadores 2023 nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, contra o Ñublense.

Flamengo e Ñublense estrearam no Grupo A com derrotas. Os cariocas perderam para o Aucas, fora de casa. Os chilenos, na condição de mandantes, perderam para o Racing.

O time terá três zagueiros, três meio-campistas, dois alas e dois atacantes. A formatação em campo apresentará muitas variações durante a partida.

Flamengo x Ñublense – Jorge Sampaoli é apresentado e comanda o time nesta quarta

A tendência é que Vidal fique à frente da linha de zagueiros com Thiago Maia e Gerson mais avançados. Os dois primeiros, porém, podem mudar de posição. O chileno por ali qualificaria a saída de bola. Os pontas jogarão espetados, e Marinho entra na direita. Cebolinha foi testado na esquerda, mas Ayrton Lucas, em grande fase, deve ser mantido no setor.

Com a nova configuração, o Flamengo joga sem um lateral-direito de ofício. O novo sistema dará maior liberdade a Gerson, que viveu sua melhor fase no futebol europeu sob orientação de Jorge Sampaoli, no Olympique de Marselha.

O provável Flamengo terá Santos; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Vidal; Marinho, Thiago Maia, Gerson e Ayrton Lucas (Everton Cebolinha); Gabigol e Pedro.