Flamengo decide demitir Vítor Pereira após três meses e cinco títulos perdidos

O Flamengo bateu o martelo pela demissão do técnico Vítor Pereira após uma série de conversas entre a diretoria, e o anúncio deverá ser feito pelo clube ainda nesta segunda-feira. Certo é que o português não vai comandar o treino marcado para esta terça no Ninho do Urubu.

Segundo apurou a reportagem, a direção do clube aguarda apenas os trâmites que envolvem a comunicação ao técnico Vítor Pereira e seus representantes, e entrada com a burocracia no RH para a demissão do treinador e de sua comissão técnica. Com isso, o Flamengo fará o pagamento da multa rescisória, de R$ 15 milhões.

Para o jogo contra o Maringá na próxima quinta-feira, pela Copa do Brasil, o técnico do sub-20, Mário Jorge, deve ficar na beira do campo para comandar a equipe.