Flamengo x Maringá: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Flamengo vem de derrota no Brasileirão e joga nesta noite para evitar um vexame histórico na Copa do Brasil. Apesar do revés diante do Internacional (2 a 1) no domingo passado com direito a erros infantis, o time de Jorge Sampaoli chega com confiança após um jogo no qual teve controle da posse de bola e criou ótimas oportunidades.

- Publicidade-

O Maringá encara estes jogos com o Flamengo como os maiores na história de 13 anos do clube. Da vitória no Willie Davids para cá, o time teve a saída de quatro titulares: o zagueiro Vilar, o lateral Marcos Vinicius, o meia Matheus Bianqui e o atacante Robertinho. A missão é reformular o time sem perder a competitividade para conseguir surpreender no Maraca.

A expectativa não é de casa cheia. Pouco mais de 40 mil ingressos foram vendidos até a véspera da partida. A animação é grande por parte do visitante, que tem expectativa de contar com o apoio de mais de 700 torcedores no Rio de Janeiro.

Os paranaenses pode perder por um gol de diferença e sair com a vaga às oitavas de final mesmo assim. O Fla, por outro lado, precisa vencer por três gols ou mais de vantagem. Uma vitória rubro-negra por dois gols de diferença levará a disputa para os pênaltis.

Onde assistir

Transmissão: Amazon Prime.

Escalações prováveis

Flamengo – técnico: Jorge Sampaoli