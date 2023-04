Florentino é campeão da Copa Clarice Mota de futebol em Sena Madureira

Aconteceu na tarde deste domingo (16), no campo do Florentino, em Sena Madureira, a grande final da copa Clarice Mota de futebol feminino, organizada pelo desportista Miguel Silva. Centenas de torcedores compareceram ao campo para prestigiar as atletas do vale do Iaco.

Em campo, Florentino x 7 irmãs travaram um duelo emocionante. No primeiro tempo, o Florentino – time da casa, abriu o marcador com um belo chute de fora da área da jogadora Pâmela. Já nos acréscimos do segundo tempo, Edivânia (Didi), ampliou para o Florentino que conquistou o troféu de campeã.

- Publicidade-

Maria do Carmo, responsável pela equipe campeã, parabenizou todas as jogadoras e disse que o título veio para coroar uma campanha brilhante do elenco. “Primeiramente fica o nosso agradecimento a Deus por essa conquista memorável. Muitos não acreditavam em nosso potencial, mas demonstramos muita força e determinação e conseguimos esse título inédito”, frisou. Ela é neta da senhora Clarice Mota (em memória).

“Com a ajuda de empresários, conseguimos fazer o campeonato e entregar premiação em dinheiro”, diz Miguel Silva.

Há mais de seis anos não era promovido campeonato no Florentino, um dos campos mais antigos da História de Sena Madureira.

Sem contar com o apoio da Prefeitura, o desportista Miguel Silva saiu batendo nas portas de empresários e conseguiu êxito. Com seu empenho, foi possível realizar a competição e premiar em dinheiro a equipe campeã, a vice-campeã e a terceira colocada.

“Tomamos essa iniciativa porque Esporte é vida e as nossas jogadoras merecem esse incentivo. Agradeço, indistintamente, todos os empresários e demais parceiros que colaboraram com esse campeonato. Também faço um agradecimento aos demais membros da nossa equipe organizadora”, salientou.

Representando o senador Alan Rick, Jairo Cassiano diz que a campeã do próximo campeonato será premiada com R$5 mil

O ex-prefeito Jairo Cassiano, integrante da Secretaria de Governo (Segov), ajudou na premiação desse ano. Ontem, ele fez questão de acompanhar de perto a grande final na companhia do empresário Zé Lopes que também deu a sua parcela de contribuição.

Representando o senador Alan Rick, Cassiano garantiu que a premiação em dinheiro do próximo campeonato feminino no Florentino será bem maior. “Estamos trazendo a mensagem de apoio do senador Alan Rick e adiantando que na próxima competição aqui, a equipe campeã será agraciada com R$5 mil”, destacou.

O vereador Elvis Dany (PP), garantiu a premiação em dinheiro para a segunda colocada, no valor de R$500,00. Esse valor ficou com a equipe 7 irmãs. “É uma forma de incentivar o futebol feminino, principalmente nessa comunidade do Florentino que não vem recebendo apoio da Prefeitura nos últimos anos”, enfatizou.

Já o empresário Jota Alves, pai do vereador Elvis, se comprometeu em doar ao menos cinco bovinos para que no próximo campeonato a comunidade do Florentino possa fazer um churrasco na grande final.

Premiação de 2023

Florentino: 1 mil reais

7 irmãs: 500 reais

Juventus: 400 reais

Copa homenageou a senhora Clarice Mota, que morou durante muitos anos no bairro Florentino

Trata-se de uma competição em homenagem à senhora Clarice Mota dos Santos que durante muitos anos residiu na comunidade Florentino. Ela era dona de casa, foi casada com o senhor Floriano Moreno, com quem teve seis filhos: Armando Moreno (em memória), Amâncio Moreno (em memória), Maria Raimunda (Marica), Chagas Moreno, Francisco Mota (Chiquim) e Maria Lídia.

No decorrer de sua trajetória, sempre se dedicou à família, sendo uma mãe e esposa exemplar. Faleceu em 1994, deixando não somente saudades, mas um grande legado para todos.

A Copa Clarice Mota visa manter viva sua memória em meio aos familiares e amigos, tendo como um dos organizadores seu neto Miguel Silva.

Os jogos começaram no dia 26 de fevereiro de 2023, contando com seis equipes: Florentino, Sete irmãs, Atlético-Sena, Juventus, Estrelas do Iaco e Vila Sena. Ao todo, 99 atletas participaram da competição, entre elas estão suas netas e bisnetas.

Pela equipe Florentino: Maria do Carmo, Elvirene, Gerliane e Sandriely.

Equipe Juventus: Castorina e Elmira (netas); Miracir, Mary e Gizeli (Bisnetas)

7 irmãs: Sandra (neta) e Sashila (bisneta)

Além da homenagem, a copa também descobrir novos talentos do nosso futebol feminino.