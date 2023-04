Fogo no parquinho! Marvvila é a 12ª eliminada do BBB23

Numa dinâmica reversa, onde os telespectadores tiveram que votar a favor de quem queriam que continuasse na casa, Marvvila levou a pior e foi a eliminada do 12° Paredão com 16,95%. Numa disputa com Amanda, Larissa e Domitila, a cantora, que é classificada como planta, não conseguiu mostrar seu favoritismo.

Já Amanda, que é considerada uma das favoritas ao prêmio e, mesmo sem a sua dupla, Sapato, foi a mais votada pelo público com 34,2%.

Para resumir a semana, Aline Wirley foi consagrada líder, depois de uma prova de resistência, de mais de 12 horas. Já Larissa e Amanda ganharam a Prova do Anjo e imunizaram Bruna Griphao. Sarah Aline comprou o Poder Curinga, que lhe garantiu uma imunidade.

Na votação do Paredão, os brothers tiveram que dar um segundo voto, além da escolha normal do confessionário. As mias votadas pela casa foram Amanda e Larissa. As duas ganharam a opção de imunizar, de forma relâmpago, os confinados que estavam livres da berlinda e a médica indicou Fred Nicácio, enquanto a educadora física, Ricardo Alface. Restara, Black e Marvvila, que foram emparedados juntos com as meninas do Deserto.

Na prova Bate e Volta, numa jogada intuitiva, Cezar Black se livrou de disputar a eliminação nesta semana. Nos próximos dias, o reality entra no Modo Acelerado, onde haverá três Provas do Líder e três eliminações, num período de sete dias. A última festa do líder acontece nesta quarta-feira (5/4).