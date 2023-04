Foragido do Acre é preso suspeito de esfaquear jovem em Extrema

Um jovem de 24 anos foi vítima de tentativa de homicídio a facada, na tarde desta quarta-feira (5), no distrito de Extrema, em Porto Velho. Ele fugiu de uma UBS após ser atendido.

A PM foi informada que um homem que havia sido esfaqueado próximo de um bar. No local a vítima foi em encontrada ensanguentada.

- Publicidade-

Os policiais solicitaram apoio de uma ambulância particular que passava e a vítima foi socorrida para a UBS do distrito. O jovem apresentava uma perfuração de faca na região do abdómen.

Durante buscas pelo distrito, a PM conseguiu localizar o suspeito, identificado como Sebastião S.S., foragido da justiça. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela justiça do Acre.

A vítima, ao saber que seria transferida para o hospital regional de Extrema, recusou atendimento e fugiu da UBS.