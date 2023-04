Forte chuva causa alagamento em avenida de Cruzeiro do Sul

Uma forte chuva atingiu a cidade de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, na manhã desta sexta-feira (7). Com alto volume de água, o Igarapé Boulevard, localizado na Avenida Mâncio Lima, transbordou, deixando a rua totalmente inundada.

Algumas áreas da região foram alagadas devido às águas que se acumularam rapidamente. Houve também a queda de uma árvore, próximo à escola São José, no Morro da Glória.

Apesar dos transtornos causados, não houve registro de feridos ou perda de bens materiais.