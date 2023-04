Forte chuva causa transtornos aos moradores e comerciantes de Feijó

Uma forte chuva ocorrida na madrugada deste sábado, 09, vem causando muitos transtornos aos moradores de Feijó, interior do Acre (AC).

Segundo informações da Feijó TV, a chuva deixou pelo menos 10 residências alagadas na Travessa Rui Barbosa, região central.

- Publicidade-

Além disso, o nível das chuvas, que foi acima do esperado, causou o transbordamento do açude da Orla do Taveira, que não consegue drenar água suficiente por ser de pequena vazante.

O transbordamento do açude deixou ainda outros pontos como Avenida Marechal Deodoro também alagada, causando inúmeros prejuízos aos comerciantes locais.