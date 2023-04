Forte chuva causa transtornos em Cruzeiro do Sul; veja os registros

A manhã desta Sexta-Feira Santa (7) foi marcada por uma intensa chuva, que causou diversos transtornos e danos à população de Cruzeiro do Sul.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender várias ocorrências, dentre elas, quedas de árvores e muros, inundação de ruas, desbarrancamentos e até mesmo o registro de uma morte por afogamento.

A Defesa Civil do município está atuando no atendimento às ocorrências com uma equipe de plantão, na remoção de árvores caídas, entulhos nas ruas e cobertura de alguns locais com lona.

Veja alguns registros feitos pela equipe do Corpo de Bombeiros e por populares:

Alerta de temporal

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de chuvas intensas para todo o Acre. O comunicado tem validade até às 10h do próximo domingo (8).

A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos que podem chegar de 60 a 100 quilômetros por hora, com riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.