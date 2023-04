Fórum celebra Dia Internacional da Dança com temática Intérprete-Criador

O Fórum Estadual de Dança do Acre é um projeto contínuo da Associação de Dança do Acre – ASDAC com o objetivo central de promover a união entre os fazedores de dança e a luta pela conquista de avanços no cenário local. O evento engloba todas as categorias e modalidades de dança e busca fortalecer o movimento, além de integrar os municípios em torno dessa causa.

A VI edição que acontece entre os dias 26 e 30 de abril de 2023 terá a Usina de Artes João Donato como palco de diversas atividades e espetáculos, com data definida propositalmente em celebração ao Dia Internacional da Dança, comemorado em 29 de abril com temática definida como Intérprete-Criador, termo que se refere a um dançarino que é capaz de criar suas próprias coreografias e trabalhar de forma autônoma no processo criativo, ao mesmo tempo em que também é capaz de interpretar a obra de outros coreógrafos.

O evento contará com uma programação diversificada, incluindo diálogos, debates, oficinas e espetáculos. A abertura do Fórum acontecerá no dia 26 de abril, às 19h30, com a presença de convidados das Instituições de Educação e Cultura. Logo em seguida, o Grupo Nóis da Casa apresentará o espetáculo “Fale agora ou cale-se para sempre”, seguido de debate.

No dia 27 de abril, às 8h30, a gestora cultural Eurilinda Figueiredo liderará o diálogo sobre “Entendendo as leis de incentivo cultural”. Já às 13h30, Alexandre Barreto discutirá a “Administração para sustentabilidades das ações culturais”. Às 19h30, a companhia Adorai apresentará o espetáculo “Superação: O Milagre da Fé”, contado através da linguagem da dança e seguido de debate.

No dia 28 de abril, às 8h30, serão realizados grupos de trabalho sobre o fortalecimento do movimento de dança. Já às 13h30, a mediadora Kaline Teodoro e a relatora Ana Queiroz apresentarão os resultados dos GT’s. Às 19h30, acontecerá a X Mostra de Dança Lambada e Cia.

No dia 29 de abril, às 8h30, Valeska Alvim liderará os diálogos sobre “O Intérprete-Criador” e às 13h30, realizará a oficina “Vivência de Concepção e Criação”, focada no processo criativo e investigativo do dançarino. Às 19h30, acontecerá o V Ato Mostra de Dança “Intérpretes-Criadores”.

Finalizando o evento, no dia 30 de abril, às 8h30, será realizada uma roda de conversa para discutir as apresentações do V Ato Mostra de Dança.

Evento: VI Fórum de Dança do Acre

Data: 26 a 30 de abril de 2023

Local: Usina de Artes João Donato, Rua das Acácias, 1155 – Distrito Industrial, Rio Branco – AC

Inscrições: https://www.even3.com.br/vi-forum-estadual-de-danca-acre/

Mais informações:

Regina Maciel – Produtora Executiva – (68) 99605-6290

Site: http://asdac.dance/

Instagram: https://www.instagram.com/asdac.dance/