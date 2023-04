Fraca onda polar deixa o tempo extremamente instável no Acre; confira a previsão do tempo para esta sexta-feira

De acordo com o site O Tempo aqui do Metereologista Davi Friale, as condições atmosféricas atuais não favorecem a incursão de ar frio polar, pelo menos até o próximo dia 20 de abril.

Portanto, não há indício de friagem no Acre nestes dias!.

Nesta sexta-feira, dia 7 de abril, chegará ao Acre, apenas, uma fraca onda polar, que vai provocar muita chuva e deixar a temperatura amena, com tempo extremamente instável nas áreas próximas.

No leste e sul do Acre (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): tempo instável, com muitas nuvens, chuvas a qualquer hora e temperatura amena. Alta probabilidade de chuvas intensas e temporais. A temperatura mínima varia entre 19 e 22ºC, e a máxima oscila entre 24 e 27ºC.

Já no centro e oeste do Acre (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): tempo instável, com muitas nuvens e chuvas a qualquer hora, que podem ser fortes e acompanhadas de trovoadas. A temperatura mínima varia entre 20 e 23ºC, e a máxima, entre 26 e 29ºC.