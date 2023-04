Fraca onda polar deixa o tempo instável no Acre; confira a previsão do tempo para esta quinta-feira

A aproximação nesta quinta-feira e a chegada na sexta-feira de uma fraca onda polar deixam o tempo instável, com chuvas e temperatura amena no Acre e áreas próximas.

O nível do rio Acre, em Rio Branco, por volta das 14h desta quarta-feira, marcava 16,56m, tendo baixado mais de 1,20m desde o último domingo, quando atingiu 17,76m, a segunda maior cota registrada, e vai continuar baixando neste fim de semana.

No leste e sul do Acre (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): tempo será quente, com sol, nuvens e chuvas, em geral, passageiras e pontuais. A temperatura mínima varia entre 20 e 23ºC, e a máxima oscila entre 30 e 33ºC.

Já no centro e oeste do Acre (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): tempo quente, com sol, nuvens e chuvas, em geral, passageiras e pontuais, mas que podem ser fortes e acompanhadas de trovoadas em algumas áreas. A temperatura mínima varia entre 21 e 24ºC, e a máxima, entre 30 e 33ºC.