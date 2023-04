Free Fire: idosa viraliza ao jogar battle royale em ônibus

O principal torneio do jogo que está viralizado no vídeo, a Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) estreou a nova edição no último sábado. Com várias novidades para o público e um estúdio novo com plateia, a competição conta com 18 equipes, entre elas o estreante São Paulo E-sports. Os times foram divididos em três grupos, que disputam semanalmente, até que 12 se classifiquem para as finais.