Frente Parlamentar em Defesa da BR-364 já é uma realidade, comemora Deputado Coronel Ulysses

A Frente Parlamentar em Defesa da BR-364, de autoria do deputado Coronel Ulysses (UB/AC), e co-autoria de toda a bancada federal do Acre já conta com mais de 200 assinaturas de parlamentares das 198 exigidas para sua instalação pelo Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

“Isto demonstra não só a importância estratégico-econômica como também a necessidade social de instalação de uma frente suprapartidária que vai lutar pela melhoria da trafegabilidade da BR-364, uma rodovia absolutamente essencial para muitos Estados, especialmente o Acre”, destacou o parlamentar.

Criada em 1960/61, a BR-364 se inicia em Cordeirópólis (SP) e passa pelos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás , Rondônia e termina, mais precisamente, no município de Mâncio Lima (extremo oeste do Acre e do Brasil). É uma das principais rodovias do interior do país, considerada absolutamente primordial para a mobilidade das pessoas e escoamento de produção e insumos de necessidades básicas oriundas das regiões Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Sul do país, além de se conectar, em Rio Branco, com a BR-317 ,conhecida como “Estrada do Pacífico”.

“A consolidação da Frente em Defesa da BR-364 é uma excelente notícia para o Acre, que a partir de agora vai contar com toda a bancada acreana, também contará com o apoio de centenas de parlamentares de diversos estados trabalhando na Câmara dos Deputados em favor de uma rodovia que garante a ligação do Acre com o resto do país”, salientou o Deputado Ulysses.

Integração

O representante acreano lembrou que a BR-364 é um autêntico elo que vincula diversos municípios acreanos ao progresso social e ao desenvolvimento econômico, assegurando ao longo de seu trajeto a tão necessária integração do estado ao resto do país.

“A BR-364 permite a circulação de pessoas e riquezas que movimenta a economia acreana ao servir de escoamento a ramais e estradas vicinais que garantem produção, emprego e renda a milhares de pessoas. É uma verdadeira via de integração da vida acreana, razão pela qual qualquer interdição ou bloqueio ao longo de seu trajeto afeta a vida de todo o Estado ”, resumiu.

A Frente Parlamentar em Defesa da BR-364 conta com seu Estatuto devidamente elaborado e já possui o esboço da ata de instalação, quando deverão ser eleitos os membros da mesa diretora. Entre suas atribuições figura promover debates, simpósios, seminários e outros eventos ligados à recuperação, benefícios, reformas, manutenção, assim como se encarregará de buscar melhorias nas condições de trafegabilidade da estrada.

A solenidade de implantação da Frente deverá acontecer na liderança do Partido União Brasil, na Câmara dos Deputados, num ato solene e em data ainda a ser marcada oportunamente, para sua fundação oficial, fruto de um esforço parlamentar conjunto em prol do Acre e dos acreanos.

Será ,sem sombra de dúvida ,um evento marcante para conscientizar o Brasil sobre a necessidade do estado e de sua gente que incansavelmente trabalham, determinada na busca de uma melhoria de vida e que tem na BR-364 um de seus principais marcos garantidores de desenvolvimento e integração nacional, símbolo de crescimento e autêntico corredor de progresso para toda nossa população, principalmente da região do Juruá”, finalizou o Deputado.