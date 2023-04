Friale prevê chegada de frente fria no Acre; confira as temperaturas

Nesta semana, o Acre deverá enfrentar uma onda de frio, principalmente em Rio Branco. É o que aponta a previsão do tempo para a região, indicando que um onda polar vai ocasionar baixas temperaturas no estado.

Segundo Davi Friale, em seu site O Tempo Aqui, chega ao Acre, nesta quinta-feira (20), uma fraca onda polar, que poderá provocar chuvas intensas acompanhadas de raios e ventanias, logo nas primeiras horas do dia.

Pode começar a chover forte já na noite da quarta-feira (19) para quinta-feira (20). Na sequência, a incursão de uma massa de ar polar diminuirá a temperatura.

“Já, na quinta-feira, dia 20, o tempo ficará extremamente instável, com a chegada da onda polar, e as chuvas ocorreram desde as primeiras horas do dia, começando pelo leste e sul do Acre e, depois, a partir da tarde, no vale do Juruá”.

“A temperatura sofrerá leve queda, semelhante à primeira friagem do ano, ocorrida no último dia 19 de fevereiro. Durante o dia, na quinta-feira, as maiores temperaturas deverão ficar abaixo de 25ºC, em Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira e municípios vizinhos”, informa o site O Tempo Aqui.

Além disso, conforme registros da Agência Nacional de Águas, o acumulado de chuvas em abril, em Rio Branco, já é de 176,8mm, ou seja, choveu 89,6% da média de abril. Já os registros do Instituto Nacional de Meteorologia marcam 109,6mm, 55,5% da média do mês, que é 197,3mm.

“O amanhecer de sexta-feira, dia 21, as mínimas deverão oscilar entre 16 e 18ºC, em Brasileia, Xapuri e Assis Brasil, entre 17 e 19ºC, em Rio Branco, Sena Madureira e Acrelândia, e entre 19 e 21ºC, em Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó. Durante o dia, entretanto, a temperatura subirá rapidamente”, aponta a previsão.