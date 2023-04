Funcionários da Segurança fazem manifestação na Aleac por reajuste salarial

Na sessão desta terça-feira (18), o quadro efetivo de apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp) cobraram do Governo do Estado o realinhamento salarial.

De acordo com os manifestantes, existem funcionários com mais de 30 anos de carreira, recebendo apenas R$ 1.200,00.

É o caso de Ivoneide Martins, funcionária da Sejusp há 38 anos. “Tenho nível superior, sou pós-graduada e ganho um salário mínimo. A gente batalha tanto e não é justo. Servidores de outras secretarias que exercem o mesmo cargo que a gente, ganhando um salário muito superior ao nosso”, disse a servidora.

Ivoneide declarou que há 4 anos, antes mesmo do governo atual, vem lutando pela reformulação salarial. Ainda segundo a servidora, a comissão dos funcionários já conversou com diversos parlamentares, porém, nenhum projeto ainda foi encaminhado para ser apreciado na Assembleia.

A questão salarial dos servidores não foi levado para o debate durante a reforma administrativa aprovada neste ano pelos deputados.

O deputado Emerson Jarude (MDB), disse em plenário que o governo precisa assumir a responsabilidade e encaminhar o projeto para votação no plenário.

“Já se passam 20 anos sem nenhum reajuste digno e que merecem. O governo joga isso com a barriga para frente. Quando nós debatemos uma reforma administrativa que destina R$ 100 milhões para novos cargos comissionados, nós estamos deixando esses servidores de lado”.

Além da Sejusp, servidores do Iapen, ISE e Secretaria de Estado de Administração (SEAD), participaram das manifestações.

O lado do palácio

A líder do governo na casa, deputada Michele Mello (PDT), informou na tribuna que ainda não recebeu nenhuma informação por parte do palácio sobre a questão dos servidores. “Estou na expectativa assim como todos eles. Serei a primeira a trazer a reposta assim que me for encaminhada”.