Fundhacre realiza campanha de vacinação e imuniza mais de 400 servidores

A Fundação Hospitalar Estadual do Acre (Fundhacre), realizou durante toda a semana uma campanha de vacinação voltada para os servidores do hospital. A vacinação ocorreu por meio do Núcleo Assistencial à Saúde do Trabalhador (NAST) que teve como foco promover a saúde do trabalhador.

“Ofertamos vacinas Bivalente da Covid-19 e Influenza. Nosso objetivo é atuar com as ações preventivas de doenças que interferem diretamente na capacidade produtiva do trabalhador, assim reduzindo as doenças infecciosas e suas graves consequências”, afirma o enfermeiro Durival Britto, um dos organizadores da campanha.

Ao todo foram 191 vacinas de Influenza e 228 Bivalente da Covid-19, totalizando 419 funcionários imunizados. Foram vacinados trabalhadores do Serviço de Nutrição e Dietética (SND), lavandaria, serviço gerais, almoxarifado, farmácia, patrimônio, Hospital do Idoso, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), centro cirúrgico, banco de sangue, microbiologia, setor de exames, Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), laboratório, nefrologia, fisioterapia e Oficina Ortopédica.

“Estamos passando por uma reformulação e fortalecimento no Nast visando melhorias no serviço oferecido aos trabalhadores”, destaca a psicóloga Laura Pontes.

O Núcleo Assistencial à Saúde do Trabalhador (NAST), é um serviço voltado para o autocuidado com o trabalhador conta com atendimentos Biopsicossocial, visando melhorias de saúde e bem estar para o trabalhador.

“Uma importante ação. Eu moro no bairro da paz não tem posto temos nos deslocar até o bairro conquista, então a vacinação vir até o trabalho ajuda muito em termos de locomoção, vejo como um cuidado com os profissionais”, disse a servidora Maria Costa, que atua no serviço gerais na Fundhacre desde ano de 2017.