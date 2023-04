Futebol feminino: grande final da copa Clarice Mota, em Sena, ocorrerá neste domingo

As equipes Florentino x 7 irmãs entrarão em campo neste domingo (16) para disputar o troféu da copa Clarice Mota de futebol. A grande decisão ocorrerá no campo do Florentino, um dos campos mais tradicionais de Sena Madureira e está marcada para começar às 15 horas.

De acordo com Miguel Silva, organizador do evento, a expectativa é de um público recorde para acompanhar a final. “As rodadas anteriores já demonstraram que a população de Sena gosta do futebol feminino. Neste domingo, certamente, teremos um grande público prestigiando as mulheres em campo. Aproveitamos para reforçar o convite”, destacou.

Sem contar com o apoio da prefeitura, Miguel Silva recorreu aos empresários e demais colaboradores para realizar o campeonato. Haverá premiação em dinheiro para a equipe campeã, vice-campeã e terceiro lugar. “Nosso campo é bastante tradicional, mesmo assim, há mais de 6 anos não era realizado campeonato aqui. Graças a Deus, a competição tem sido um sucesso. É uma forma de incentivar o futebol feminino e revelar novos talentos”, enfatizou.

As torcidas tanto do Florentino quanto das 7 irmãs já estão se mobilizando para este domingo. O Florentino é considerado o time da casa, mesmo assim, não há favoritismo.

Antes da grande final, será promovida a disputa do terceiro lugar entre Juventus x Vila Sena.

A copa Clarice Mota de futebol é em homenagem à senhora Clarice Mota, falecida há mais de 20 anos. Ela era avó do organizador do evento, Miguel Silva.

Ao todo, a competição teve a participação de 99 atletas, dentre as quais suas netas e bisnetas. Maria do Carmo, Elvirene, Gerliane e Sandrieli, suas netas, estarão em campo neste domingo disputando a grande final.