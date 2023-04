Gabarito do concurso do Banco do Brasil é divulgado; são 26 vagas para o Acre

A organizadora do concurso do Banco de Brasil, Fundação Cesgranrio, divulgou nesta segunda-feira (24) o gabarito das provas realizadas no domingo (23), em 178 cidades de todos os estados e Distrito Federal, com quase 1,5 milhão de candidatos.

Para o Acre, foram disponibilizadas 26 vagas, sendo vinte para contratação imediata e seis para cadastro reserva.

Ao todo, foram três tipos de prova, para escriturário e agente especial. Confira os gabaritos: prova A (clique aqui), prova B (clique aqui) e prova C (clique aqui). Já a prova para agente técnico teve o seguinte gabarito (clique aqui).

Esse é o segundo maior concurso externo do Banco do Brasil e o maior da área de tecnologia já realizado no país. Mais de 1,3 milhão de pessoas disputam 2 mil vagas de escriturário-agente comercial, e 130 mil concorrem para 2 mil vagas de escriturário-agente de tecnologia. Foram disponibilizadas, ainda, 2 mil vagas de cadastro reserva.

Foram ampliadas, também, o número de vagas exclusivas para pessoas com deficiência. São 825, das quais 299 vagas para contratação imediata e 226 para formação de cadastro de reserva.

O salário inicial é de R$ 3.622,23 para jornada de 30 horas semanais, além de auxílio alimentação/refeição de R$ 1.014,42 e cesta alimentação de R$ 799,38, que são pagas mensalmente.