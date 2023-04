Gabriel Willian e Wanderson Jordão recebem sondagens do futebol gaúcho

O lateral esquerdo Gabriel Willian e o atacante Wanderson Jordão receberam sondagens de clubes do futebol do Rio Grande do Sul. Passo Fundo e Ypiranga, respectivamente, foram as equipes interessadas nos atletas do São Francisco.

“Os dois atletas têm contratos em vigor e é importante deixar isso muito claro. Nossos dirigentes conversaram com os dois atletas e até o fim do Estadual eles ficam”, declarou o técnico Erismeu Silva.

Visibilidade maior

De acordo com Erismeu Silva, um dos argumentos para tentar convencer os atletas foi uma visibilidade maior.

“Vamos disputar o título do Estadual e iremos jogar o Brasileiro da Série D. O futebol acreano tem uma boa visibilidade e o São Francisco tem competições até o fim da temporada”, avaliou o treinador.

Preparar a equipe

Erismeu Silva quer manter o foco do elenco na partida contra o Galvez. O confronto será no próximo sábado, 8, a partir das 17 horas, no Florestão.

“Estamos classificados, mas esse confronto contra o Galvez é importante sob vários aspectos e por isso vamos seguir trabalhando forte”, declarou o comandante Católico.