Galvez e Humaitá realizam duelo de favoritos ao título no Florestão 

Galvez e Humaitá se enfrentam neste domingo, a partir das 17 horas, no Florestão, em duelo de favoritos pelo título do Campeonato Acreano de 2023. As diretorias das duas equipes realizaram investimentos e as duas equipes terão estreias no duelo.

Galvez com novidade

- Publicidade-

O goleiro Jennerson, ex-Brasilis, será uma das novidades do Galvez para o início do segundo turno.

“Conseguimos manter a nossa base e trouxemos reforços pontuais. O duelo contra o Humaitá é muito importante para as nossas pretensões”, declarou o técnico Kinho Brito.

Humaitá terá retornos

O Humaitá terá os retornos dos zagueiros Jomar e Diego, do volante Dudu e do atacante Aldair contra o Independência.

O técnico Maurício Carneiro ainda ganhou os reforços do volante Léo e do atacante Bebel para tentar a conquista do bicampeonato.

Jackson apita

Jackson Rodrigues apita o confronto entre Galvez e Humaitá. Rener Santos e Antônio Neilson irão trabalhar como auxiliares.