Galvez goleia o Vasco e confirma vaga na disputa do título 2023

O Galvez goleou o Vasco por 6 a 0 na tarde deste sábado, 1º, no Florestão, e garantiu classificação para o segundo turno do Campeonato Estadual. Pedro (4), Radames e Luís fizeram os gols do Imperador.

Em 30 minutos

O Galvez abriu 3 a 0 com 30 minutos do primeiro tempo e ficou evidente que a partida terminaria em goleada. O Imperador foi para o intervalo vencendo por 5 a 0 e na segunda etapa confirmou o triunfo.

Pedro é o artilheiro

Com 4 gols marcados, o meia Pedro, do Galvez, assumiu a artilharia do Estadual com 7.

“Marcar gols é importante, mas o principal foi a nossa classificação para o segundo turno”, comentou o artilheiro.

Vasco fez papelão

A goleada sofrida pelo Vasco marcou o fechamento do Estadual. O Vasco em 4 partidas levou 19 gols e marcou 4 em um verdadeiro papelão no campeonato.

Classificação no grupo B

1º São Francisco 9 Pts

2º Galvez 7 Pts

3º Atlético 4 Pts

4º Náuas 3 Pts

5º Vasco 0 Pt

Próximos jogos

Plácido de Castro x Adesg

Humaitá x Rio Branco

Na terça, dia 4, a partir das 16 horas, no Florestão