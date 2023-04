Galvez goleia São Francisco e segue com chances de conquistar título

O Galvez goleou o São Francisco por 4 a 0 neste domingo, 23, no Florestão, e manteve as chances de conquistar o título do Campeonato Estadual. Pedro Henrique (2), Radames e Adriano marcaram os gols do Imperador.

O Galvez ocupa a 3ª colocação com 4 pontos e o São Francisco é o “lanterna” sem nenhum ponto.

Sem adversário

O Galvez em nenhum momento do jogo teve um adversário para competir. O Imperador abriu 3 a 0 no primeiro tempo e ao final da partida a goleada poderia ter sido muito maior.

São Francisco eliminado

A derrota eliminou o atual vice-campeão Estadual da disputa do título.”Nossa equipe caiu muito de produção. É difícil explicar e precisamos mudar muito para disputa do Brasileiro”, declarou o técnico Erismeu Silva.

Pedro amplia artilharia

Com os dois gols marcados, o atacante Pedro Henrique chegou aos 11 no Estadual e é o artilheiro isolado da competição.

“Foram gols importantes porque estamos novamente na disputa do título. O pênalti perdido contra o Independência foi bem complicado e fui obrigado a ouvir muita coisa”, desabafou Pedro Henrique.

Classificação do 2 º turno

1º Rio Branco 9 Pts

2º Humaitá 7 Pts

3º Galvez 4 Pts

4º Atlético 3 Pts

5º Independência 3 Pts

6º São Francisco 0 Pt

Próximos jogos

Atlético x São Francisco

Na quarta, 26, às 19 horas, no Florestão

Humaitá x Independência

Galvez x Rio Branco

Na quinta, 27, a partir das 16 horas, no Florestão