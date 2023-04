Garota de programa confirma “trabalho” com ex-jogador e causa frisson

O Twitter amanheceu em polvorosa nesta quarta-feira (12). Acontece que Lays Peace, conhecida por ser garota de programa e se envolver com famosos, publicou uma fotografia em seu perfil, afirmando que já tinha feito um “trabalho” atendendo a um “jogador de futebol aposentado” e isso causou um frisson.

Na legenda, ela escreveu: “Sim, eu já fiz jobs com um ex-jogador de futebol aposentado 🥰💵💵💵”. Apesar de a imagem estar com uma “máscara” no rosto do “cliente”, os usuários do microblog não perderam tempo e já apontaram o nome do famoso: ninguém menos do que Zico.

“O homem mete gol dentro e fora de campo”, disse um. “Se é o Zico, eu não sei, mas eu prefiro acreditar na versão que é ele só pra poder chegar nele a história e ele e ter que gravar um vídeo comentando sobre isso”, afirmou outro. “Certeza que é o Zico (risos)”, declarou uma terceira. “Explanou o Zico (risos)”, comentou mais um.

Outras teorias também foram apontadas pelos internautas: “Não é ele, galera, a careca é diferente”, comparou um. “A mesma pessoa e não é o Zico… Sai daí biscoiteira!”, disparou outro. “Quem falar que não gelou com essa foto da Lays Peace supostamente com o Zico, é maluco, Só reparei que não é ele porque as perninhas do galinho são arqueadas”, analisou mais um.

Vale lembrar que não é possível confirmar a veracidade da imagem. O que nos resta é aguardar as cenas dos próximos capítulos, após o pronunciamento do próprio ou se sua assessoria de imprensa. Essa colunista que vos escreve já entrou em contato com o jogador, mas ainda não obteve uma resposta.

Durante a Copa do Mundo, no ano passado, Lays contou que estava em Dubai acompanhando um atleta famoso: “Não posso postar muito, pois o job, é com famoso. Dica: jogou na Copa”, declarou.

