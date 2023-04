Um gato que atende pelos nomes Doce, Docinho ou Doce de Leite desapareceu em Rio Branco. O felino de cores branca e marrom, com um sinal na região do nariz, foi visto pela última vez no bairro Tucumã.

Informações dão conta que a tutora do animal está “inconformada” e “chora dia e noite”. Para mais informações sobre o gato, as pessoas devem entrar em contato através do telefone (68) 99945-1300.

- Publicidade-

Veja fotos do Doce de Leite: