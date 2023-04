Gazolla revela segredo de Guilherme de Pádua após assassinato de Daniella

Raul Gazolla voltou a comentar sobre o assassinato da atriz Daniella Perez, com quem era casado na época em que a filha de Glória Perez foi assassinada por Guilherme de Pádua. Agora, o ator revelou que Pádua “dormia de conchinha” com outro preso quando foi preso pela morte da namoradinha do Brasil.

Ao podcast Jerusa Defende, Gazolla afirmou que Pádua recebia presentes de fãs e admiradores. Guilherme morreu no ano passado, vítima de um infarto.

- Publicidade-

“O Guilherme quando foi preso na época, não tinha 48 horas que ele foi preso, já estava recebendo na cadeia cartas de solidariedade, bolinhos, recebeu vários presentinhos na cadeia. É surreal”, disse o ator.

Em seguida, ele afirmou que um delegado relatou a ele que o ator estava “dormindo de conchinha” com outro preso na cadeia, poucas horas após ser preso:

“Pra você ver o nível de psicopatia que ele tinha e de desprendimento com qualquer padrão dentro da sociedade, ele foi preso num dia, no dia seguinte o delegado foi lá, ele tava dormindo de conchinha com outro preso. Isso ninguém sabe, mas eu sei. Ou seja, pra ele não tem lugar que ele não se adapte. O psicopata se adapta a qualquer lugar.”