Gehlen Diniz destina emenda de R$ 1,4 milhão para calçamento de ruas em Sena

O deputado federal Gehlen Diniz (PP) anunciou na manhã desta terça-feira (18), direto de Brasília, a destinação de uma emenda extraordinária para o calçamento de ruas em Sena Madureira. Ao todo, o parlamentar alocou R$ 1 milhão e 450 mil reais para essa finalidade.

De acordo com Diniz, há reclamações dos moradores na cidade no que concerne às péssimas condições de tráfego nas ruas. “Hoje, infelizmente, a nossa cidade está acabada, onde as ruas estão completamente esburacadas. A destinação desse recurso é uma forma de amenizar o sofrimento da população”, comentou.

Além do calçamento das ruas, a verba será empregada também na construção de meio-fio, calçadas, drenagens e sinalização vertical e horizontal.

Gehlen Diniz anunciou, ainda, que tais serviços deverão ser executados pelo Governo do Estado, através do Deracre. Ou seja, o dinheiro não será repassado diretamente para as contas da Prefeitura.