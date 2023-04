Geração de empregos pelo terceiro setor cresce no Acre; entenda

Segundo pesquisa feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e Movimento por uma Cultura de Doação, o terceiro setor, especificamente voltado para a área da educação, cresceu em 1,58% na geração de empregos, no Acre.

Terceiro setor é uma expressão criada para nomear um campo da sociedade que corresponde às ações sociais promovidas por instituições privadas de caráter não lucrativo, com atividades que envolvem a demanda pela reinvindicação de determinadas causas ou ações de filantropia.

As mais conhecidas instituições do Terceiro Setor são as ONGs, além das fundações, entidades beneficentes, os fundos comunitários, as entidades sem fins lucrativos e associações de moradores.

Dados mostram que o setor tem participação de 4,27% no Produto Interno Bruto (PIB) do país, próximo à agricultura, com 4,57%, e maior do que a área de fabricação de automóveis, com 1,73%.

As áreas avaliadas que mais geram emprego, são organizações associativas, voltadas para a geração de renda, direitos humanos, meio ambiente, segurança alimentar, assistência à infância, proteção aos animais, sindicatos, associações religiosas e partidos políticos (2,81%); saúde (1,81%), educação (0,85%) e atividades artísticas (0,45%).

O setor da educação gera 721 mil ocupações, com rendimento de R$ 30,1 bilhões anuais. Já a saúde, gera R$ 67,1 bilhões e 1,3 milhão de ocupações.