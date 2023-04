Gladson agradece Lula e Marina e diz que vai fazer o que for preciso pelo Meio Ambiente

Durante a Reunião Ordinária do Fórum de Secretários de Meio Ambiente da Amazônia Legal e do Comitê Diretivo da Força Tarefa de Governadores para o Clima e Florestas (GCF), sediada no Acre nesta quinta-feira (13), o governador Gladson Cameli declarou que deverá fazer o que for preciso para resolver a questão das mudanças climáticas.

SAIBA MAIS: No Acre, americana diz que Gladson está “dando exemplo” em questões climáticas

- Publicidade-

Ao falar dos episódios extremos de enchentes e enxurradas que atingiram o Acre nas últimas semanas, Gladson disse que os sinais já são perceptíveis e precisam ser debatidos com urgência.

“Os sinais são claros. Hoje nós não precisamos mais de querer contrapor. Um dia de chuva causou todo um terror. Eu vou cumprir com o que for necessário para fazermos o dever de casa no que se refere ao Meio Ambiente, juntamente com a sustentabilidade”, enfatizou Gladson.

Ainda sobre a cheia histórica do Rio Acre, Gladson aproveitou para agradecer mais uma vez o presidente Lula e a ministra Marina Silva. O governador disse que o trabalho de assistência imediata às vítimas só foi possível por conta da união entre as instituições.

“O presidente me ligou. Tivemos em seguida, o ministro Waldez Góes com a ministra Marina Silva aqui. Eu tenho que citar isso porque é realmente com união que a gente vai vencer esses desafios”, lembrou o governador.

O governador disse que um dos grandes desafios sobre o tema é a sintonia entre Meio Ambiente e o Agronegócio. “Eu preciso gerar emprego e renda e obedecer e orientar, dar suporte à aqueles que precisam se adequar. É o Agro com a sustentabilidade juntos”.

Gladson finalizou dizendo que a questão é importante e não pode ser levado à um viés político. “Eu não posso, e nem vou fazer palanque político, e muito menos, deixar de cumprir os deveres que nós temos que fazer”.