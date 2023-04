Gladson anuncia nomeação de 450 aprovados na Polícia Civil e ISE

O governador Gladson Cameli (PP) anunciou na noite desta terça-feira, 18, pelas redes sociais a nomeação de 150 novos profissionais para a Polícia Civil e 300 agentes para o Instituto Socioeducativo.

A nomeação segundo informações palacianas deve ocorrer no dia 1° de maio, e a posse no dia 1° de junho.A medida contempla os aprovados no cadastro de reserva dos concursos realizados em 2015 e 2017 que concluíram o Curso de Formação Policial em novembro.

Os quadros da instituição contarão com agentes de polícia, peritos criminais, delegados, escrivães e um médico perito legista.

“Tudo isso é ainda mais para reforçar a segurança do nosso Estado. Essa é mais uma prova do nosso compromisso com as pessoas. Parabéns a todos que vão ingressar em nosso serviço de segurança pública! Vamos juntos seguir trabalhando para cuidar das pessoas”, afirmou.