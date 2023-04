O Governador Gladson Cameli publicou no Diário Oficial desta terça-feira (11) a Lei que concebe reajuste dos salários dos servidores efetivos e comissionados do Ministério Público do Estado do Acre (MPE-AC). Os valores foram reajustados em 10%.

Serão reajustados os vencimentos dos servidores de confiança, em comissão, segurança institucional, técnico, auxiliar e de analista.

Algumas remunerações, agora, chegarão ao valor de quase R$ 13,9 mil.

Veja os valores completos no DOE: