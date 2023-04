Gladson concede aumento a servidores e comissionados do Judiciário; veja valores

O Governador Gladson Cameli publicou no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (28) a Lei que torna oficial o reajuste de 12% aos servidores públicos estaduais efetivos e comissionados do Poder Judiciário do Estado.

O reajuste salarial se dará em duas parcelas, a primeira, que corresponde a 10%, a partir de abril. A segunda parcela, correspondente a 2%, a partir de setembro de 2023.

- Publicidade-

Serão contemplados analistas judiciários da área da saúde: Médico, Odontólogo, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Psicólogo, Nutricionista, Terapeuta Ocupacional, Biólogo, Médico Veterinário e Assistente Social.

Alguns vencimentos chegarão a mais de R$ 9.950 mil.

Para os servidores comissionados, o reajuste é de 10%. Com a primeira parcela, de 5%, em abril, e a segunda, de 5%, a partir de setembro.

ENTENDA O DECRETO:

DO16826868495611