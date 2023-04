Gladson empossa 160 aprovados no concurso da Sesacre nesta segunda-feira

No final da tarde desta segunda-feira (10), o governador Gladson Cameli deve participar da posse de 160 aprovados do concurso público para provimento de cargos da Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre). A posse acontece na sede do Sebrae no Acre, às 17h.

Os aprovados foram convocados este ano para compor o quadro efetivo da Sesacre.

Inicialmente, foram convocados 12 técnicos de enfermagem, 15 assistentes sociais, 15 farmacêuticos, 54 enfermeiros, 15 fisioterapeutas, um fonoaudiólogo, 10 nutricionistas, 18 psicólogos, 65 médicos e 15 médicos especialistas que atuarão nas unidades de saúde da capital e do interior.

Sobre o concurso

Lançado em agosto de 2022, após dez anos sem concurso público para cargos efetivos, mais de 32 mil candidatos participaram do certame, que disponibilizou 669 vagas com salários que variam de R$ 1.392,81 a R$ 11.096,93.

Entre os cargos de nível médio e superior estavam os de agente administrativo, assistente social, técnico em segurança do trabalho, técnico em radiologia, técnico de laboratório em análise clínica e técnico em órtese e prótese ortopédica. Também havia vagas para médico, biólogo, enfermeiro, engenheiro, cirurgião-dentista, fonoaudiólogo, técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem, técnico em contabilidade, técnico em manutenção de computadores, gestor em saúde coletiva, biomédico e médico veterinário.

O concurso da Sesacre aconteceu em outubro de 2022 e desde a divulgação dos resultados, os inscritos que foram aprovados no certame aguardavam convocação, que já havia sido anunciada pelo secretário da pasta, Pedro Pascoal.